Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di JTV poco prima del match contro il Manchester United a Old Trafford: "Sarà una grande partita, in uno stadio eccezionale, storico, magico per il calcio",



IL TOP - "Si affrontano due delle squadre migliori al mondo, con alcuni dei migliori interpreti al mondo. Speriamo di fare punti, meglio se con una vittoria".



LA PARTITA - "Allegri ha parlato di partita tecnica? Penso che si riferisca all'essere precisi con i passaggi, bisogna far vedere cosa siamo capaci di fare. Duelli individuali? Penso che sarà una partita di squadra, bellissima, di grande livello".