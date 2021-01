Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici ha dichiarato a Rai Sport prima della partita contro la Spal in Coppa Italia: "Finora abbiamo vinto sempre nel 2021, tranne la sconfitta con l'Inter".



"Buffon è straordinario e qui è casa sua. Il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno? E' un discorso che affronteremo come sempre con grande serenità, quando lui lo riterrà più opportuno".



"Questo è un mercato di opportunità, sia tecniche che economiche e noi dobbiamo stare attenti a tutto. Siamo sempre vigili come tutti. Se non ci saranno investimenti, è perché abbiamo una rosa competitiva e siamo a posto in tutti i settori, quindi non faremo nulla".