A pochi minuti dalla sfida contro la Sampdoria, il ds della Juventus,, ha parlato a Sky: "E' un mercato dato da opportunità tecniche ed economiche. Non abbiamo necessità, siamo stati alla finestra. Le valutazioni si fanno partita per partita, abbiamo visto che Kulusevski può giocare da seconda punta. L'infortunio di Dybala è meno grave del previsto, tornerà tra 7-10 giorni. Le valutazioni proseguono"."Siamo molto contenti di Ramsey e Rabiot. L'anno scorso hanno giocato abbastanza partite, l'anno scorso molte partite. La stagione è stata positiva, abbiamo vinto lo scudetto e siamo arrivati in finale di Coppa Italia, loro hanno dato il loro contributo. Quest'anno si stanno esprimendo a buoni livello. Parametri zero o comprati? I giocatori si dividono in bravi e meno bravi"."E' tra i migliori prospetti italiani, siamo molto contenti. Siamo molto felici, pensiamo possa essere adatto per la Juve del futuro"."E' un discorso molto ampio. Se guardiamo i maggiori campionati europei, tutti hanno già da anni le seconde squadre. Eravamo gli unici a non averle. Siamo gli unici a parteciparvi, si apre una domanda, ma lascio a voi le risposte altrimenti sembriamo presuntuosi. Ha valore a livello tecnico, dà aiuto alla prima squadra. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato al progetto. Io re delle plusvalenze? No, lavoro alla Juve da 11 anni, credo con buoni risultati, ho tanta voglia di vincere e di fare il meglio di questo club. Anzi, devo imparare ancora molto".