Una sola partita da titolare da agosto ad oggi. La cartolina che arriva da Parigi racconta perfettamente come: un centrocampista esploso alla Roma, venduto a peso d'oro allo Zenit e tornato dalla porta principale al PSG da gennaio scorso. Ma non è scattata la scintilla, tutt'altro; sia a livello tecnico che ambientale, dove i problemi per Leandro continuano. Risultato:. L'unico campionato dove ha davvero fatto la differenza.- Il suo entourage è già al lavoro, contatti e dialoghi sotterranei perché Leandro può piacere a molti club e, il PSG può aprire a questa soluzione se nei prossimi mesi Paredes continuerà a rimanere ai margini. Da escludere un ritorno alla Roma, attenzione agli altri top club in cerca di centrocampisti:, Paredes è sempre piaciuto a Paratici, ad oggi non è decollato alcun discorso. Mentre il Milan non ha avallato operazioni in prestito d'estate, se a gennaio cambiasse idea però Paredes accetterebbe volentieri, Giampaolo lo stima dai tempi di Empoli. E l'Inter? Più fisicità che qualità da inserire a centrocampo, ma con la partenza di Borja Valero non va escluso che possa arrivare un vice Brozovic di lusso. Insomma, attenzione alle sorprese perché. Per davvero. E il ritorno è un'opzione che inizia a prendere corpo...