Leandro Paredes, intervistato da Tyc Sports, parla del suo futuro: "Oggi non ho in testa di tornare al Boca. Ho 28 anni, sono giovane e voglio continuare in Europa. Ne ho parlato con la mia famiglia, i miei amici e con Román. Mi ha detto di continuare e divertirmi". Dopo un anno di prestito alla Juventus, il centrocampista argentino dopo il 30 giugno farà ritorno alla base, al Paris Saint Germain, dal quale probabilmente verrà di nuovo ceduto, in prestito o a titolo definitivo.