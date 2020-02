Una carezza al Genoa e uno schiaffo al Torino.



Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Cremonese, club al quale arriva in prestito semestrale dal Grifone, Vittorio Parigini non ha risparmiato riferimenti alla società rossoblù che ha creduto in lui e a quella granata che invece lo ha scaricato "Il Torino mi ha messo fuori rosa perché non ho rinnovato il contratto - ha rivelato il trequartista piemontese - me ne sono andato non per questioni economiche ma per il progetto tecnico. Ora sono del Genoa, ringrazio la Cremonese che mi ha dato la possibilità di giocare cinque mesi: in rossoblù non avrei trovato spazio, scendo in B con molta umiltà"



"Sono fermo da sei mesi - ha poi aggiunto Parigini - ma già ad agosto avevo superato ogni problema fisico".