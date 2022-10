Questo pomeriggio il terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi è tornato a parlare del suo futuro, analizzando anche l’offerta last minute per acquistarlo recapitata dalla Fiorentina al presidente Corsi negli ultimi giorni di mercato. Queste le sue parole:



“Ho deciso di rinnovare con l'Empoli perché dovevo migliorarmi. Empoli è una piazza importante per i giovani dove non c'è tanta pressione e se sei giovane lavori bene. So che le pressioni dei media sono alte ma cerco di dare il massimo. Come ha vissuto quei giorni dove è stato vicino alla Fiorentina? Sono sempre stato molto tranquillo. Sono giovane ma so gestire bene la situazione. Sapevo dell'interesse della Fiorentina ma sono concentrato, da sempre, sugli obiettivi dell'Empoli".



Infine ha concluso parlando del suo sogno: "Cerco sempre di migliorarmi, quel che succederà si vedrà più avanti. Ora penso alla Juventus, stiamo lavorando bene, cerchiamo di limare i dettagli e di dare il massimo a ogni seduta. Poi, a fine stagione, si vedrà".