Parma-Chievo Verona 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 1’ s.t. Stepinski (C), 8’ s.t. Alves (P)



Assist: 1’ s.t. Pellissier (C)



Parma (4-3-3): Sepe; Gagliolo, Bastoni, Alves (27’ s.t. Gazzola), Iacoponi; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Di Gaudio (21’ s.t. Sprocati), Inglese, Biabiany (12’ s.t. Siligardi). All. D’Aversa



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Barba, Bani, Depaoli; Hetemaj (26’ s.t. Giaccherini), Radovanovic, Obi; Birsa (29’ s.t. Cesar); Pellissier (23’ s.t. Meggiorini), Stepinski. All. Di Carlo



Arbitro: La Penna



Ammoniti: 3’ p.t. Depaoli (C), 6’ p.t. Rigoni (P), 26’ p.t. Barillà (P), 30’ p.t. Gagliolo (P), 35’ Hetemaj (C)



Espulsi: 28’ s.t. Depaoli (C)