Colpo di scena per Omar El Kaddouri: non torna in Italia, almeno non ora. Infatti, quando tutto sembrava ormai fatto, il presidente del Paok ha deciso di fermare la trattativa con il Parma. I greci si giocano il titolo nazionale e proprio per la delicatezza del momento il patron ha deciso di non poter cedere l'ex centrocampista di Napoli e Torino. Così il Parma ha poi effettuato un sondaggio per Emanuele Giaccherini del Chievo, che oggi ha riportato in Italia l'ex interista Schelotto.