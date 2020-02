Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione.



Andreas Cornelius ha lavorato con i compagni. Allenamento differenziato per Matteo Darmian, Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella. Terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese.



Dopo la lesione al tendine dell’adduttore lungo sinistro procurata il 26 gennaio, Luigi Sepe è stato sottoposto in data odierna a visita specialistica, in Finlandia con il Dr. Orava e il Dr. Lempainen, per verificare la miglior soluzione terapeutica. È stato consigliato di continuare il trattamento conservativo, senza dunque ricorrere ad operazione chirurgica, data la buona evoluzione della lesione stessa.