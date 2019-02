Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve in campionato: "Io credo che il contraccolpo subito contro la SPAL, non debba più risuccedere. Dobbiamo prendere esempio e impedire che si verifichi nuovamente. Ho visto i ragazzi carichi e che hanno lavorato da professionisti seri e per questo devo ringraziare i ragazzi stessi e lo staff al seguito. Rammaricati dal risultato ma ci sarà ancora da pedalare, sappiamo che l'obiettivo non è ancora raggiunto".



SULLA JUVE - "Ha avuto difficoltà nell'ultima partita, ma rimane una delle squadre più forti d'Europa. Le difficoltà sono dovute a come l'Atalanta ha affrontato la partita. Non dobbiamo pensare di avere di fronte una squadra in difficoltà ma dobbiamo essere consapevoli di avere davanti una squadra fortissima. Sappiamo della loro forza, ma noi non possiamo venire meno ad intensità ed attenzione. Nella vita non c'è nulla di impossibile".



SU BRUNO ALVES - "Ho letto tante inesattezze. Per lui sarebbe stata un'opportunità importante, ma per me che sono l'allenatore di questa squadra è importante che sia rimasto. L'allenatore deve cercare di ottenere l'obiettivo lavorando sul campo, indipendemente dal mercato. La strada è ancora lunga per ottenere la salvezza"