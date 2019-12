Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone in Coppa Italia: "Ci deve essere la volontà di cercare di passare il turno, dobbiamo essere bravi a non sottovalutare l’avversario che nonostante sia in B ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso. Da parte nostra ci devono essere convinzione e determinazione di passare il turno, con la voglia poi di affrontare la Roma".



SULLA FORMAZIONE - "Domani ci sarà la possibilità di scendere in campo per chi ha giocato di meno, ma non lo chiamo turnover perché tutti per come si allenano meriterebbero di giocare. La rosa è corta per una, quindi immaginate su una doppia competizione. Quello che ci dobbiamo aspettare domani è di vedere Pezzella titolare, un acquisto importante, Laurini che ha sempre fatto bene, Dermaku e Brugman. Più che sulle assenze mi fossilizzerei su chi giocherà".