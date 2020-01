L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari e ha risposto anche alle domande sul mercato: "Gervinho non è fra i convocati perché non si è presentato alle ultime sedute di allenamento. Ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Ho parlato con lui di questa possibilità, credo che sia stato venduto: mi ha manifestato la voglia di andare via. Era un giocatore importante ma è più importante il gruppo a disposizione”.



Sull'attacco: "Caprari verrà con noi e sarà valutato. Cornelius ha finito l’allenamento anzitempo per un problemino. Mi auguro di averlo a disposizione domani".



Sull'infortunio di Sepe: "Da quel punto di vista non posso esprimere tempistiche, mi auguro siano minori di quanto si è detto. Gigi lo conosco da tempo, ha raggiunto una maturità tale per la Nazionale, considerando il rendimento. Manca una figura importante, ma sono fiducioso e sono tranquillo perché c’è Colombi e giocherà lui”.