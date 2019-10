L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha commentato a Sky Sport il pareggio con l'Inter: "Non ci siamo visti con Conte perché è rientrato subito e credo che sia andato dentro perché è un vincente e penso non sia soddisfatto".



Sulla prestazione: "Per i primi 25 minuti meglio noi, abbiamo sfruttato le caratteristiche dei giocatori, ma abbiamo fatto meglio dell’Inter a prescindere del loro gol. Se consideriamo le assenze e il fatto che affrontavamo una squadra forte e abbiamo portato a casa un punto, sono contento".



Sul gol di Lukaku: "Non ci siamo confrontati su Guida, ma se il Var ha detto che è buono ci dobbiamo credere. Bisogna vedere solo se c’è fallo prima su Karamoh, ma non siamo abituati a parlare dopo la partita degli arbitri. Se non siamo stati bravi a portare a casa i tre punti, qualcosa abbiamo sbagliato anche noi".