Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce, ha parlato delle condizioni dell'attacco; "La situazione è un po' simile alla settimana scorsa. C'è Inglese che ha lavorato di più rispetto a Cornelius sotto il punto di vista fisico e quindi è più pronto. Sotto l'aspetto medico va meglio, dipende molto dai fastidi. Con Andreas sotto l'aspetto medico non dovremmo rischiare niente ma a livello di allenamenti è la prima settimana che si allena con la squadra visto che quella scorsa ne ha fatto solo uno. La scelta la faremo domani in base anche alle condizioni di entrambi".



Kucka in attacco può essere ancora una soluzione? "Dipende dalle caratteristiche e dal tipo di partita che vogliamo fare domani. Kucka lo ha fatto bene in passato, avere un terminale in avanti come Inglese e Cornelius mi fa fare delle valutazioni secondo il tipo di partita che vogliamo fare. Molto probabilmente ci sarà qualcun altro in quella posizione, dipenderà da domani perché devo valutare le condizioni anche di altri giocatori, non solo di chi rientra da un infortunio".