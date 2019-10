Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, commenta in conferenza stampa la sconfitta interna con il Verona: "In passato loro hanno ottenuto meno di quanto meritassero, creano molto anche contro avversari superiori. Se analizziamo la gara di questa sera, abbiamo raccolto noi meno di quanto creato. Dobbiamo fare analisi, torniamo a casa con zero punti nonostante le occasioni. Mancata una punta centrale? Non cerchiamo giustificazioni, loro sono stati più aggressivi di noi nei primi minuti e noi non siamo stati così determinati come loro in occasione del gol. Ci sono state tante situazioni e avevamo degli assenti, ma non cerchiamo alibi: non rimprovero nulla ai miei, la prestazione c'è stata. Loro sono stati bravi ad aggredire, i giocatori che ti concedono la giocata sono terzini e noi li abbiamo tenuti più bassi per far uscire un mediano e cambiare un tempo di giocata. Il Verona non concede verticalizzazioni, aggredisce bene in avanti. Kucka? Sta bene, ma bisogna considerare che è stato fermo per un po': è chiaro che a volte bisogna dare del riposo, ma non possiamo farlo. Lui combatte su ogni pallone, a me interessano impegno e intensità. Il Verona ha messo in difficoltà tutti, noi siamo stati quelli che li hanno messi più sotto. Analogie con il ko di Ferrara? La prestazione c'è stata stasera, non possiamo non considerare i giocatori a disposizione con il Torino e quelli di oggi. Dobbiamo fare valutazioni in base alla prestazione, non al risultato. La squalifica di Scozzarella? Il regolamento specifica che se utilizzi certe parole c'è la squalifica, ma se dovessimo squalificare ogni giocatore che le utilizza, il campionato andrebbe interrotto per le troppe assenze. Il dispiacere c'è quando una cosa viene valutata in maniera diversa. Se ci annullano il gol col Sassuolo, annulli anche il gol con l'Inter. Sulle valutazioni dobbiamo trovare una linea comune, il dispiacere è vedere un giocatore del Verona che offende la nostra curva".