Dopo la sconfitta rimediata in casa della Lazio, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Credo che nel primo tempo è arrivato il gol su una pressione alta ma se analizziamo le occasioni, nelle circostanze in cui potevamo far gol non siamo stati determinati nel cercare il pareggio e anche io nella ripresa mi aspettavo un atteggiamento diverso, siamo stati passivi e c'è dispiacere perché nonostante fossimo sotto non siamo riusciti a cercare di riprendere la gara. Dal punto di vista dell'atteggiamento bisogna cercare sempre di riprendere la gara e cercare di pareggiare. Kulusevski? Oltre ad avere una personalità, ad ogni gara fa 14-15 km, a quantità abbina qualità, a volte poi durante la gara ti dà l'impressione di spegnersi, ma continua a carburare e oggi è stato uno dei pochi a salvarsi. Ora mercoledì una gara più alla portata? Le partite non sono quelle di stasera ma nel calcio bisogna fare punti dappertutto, anche contro una Lazio reduce da due ko consecutive potevamo cercare di metterla in difficoltà. Quella di mercoledì sarà una gara importante ma nel nostro ragionamento per la salvezza tutte devono essere importanti".