Fiorentina, Milan, Sampdoria, Bologna e anche Parma aspettano la decisione di De Rossi. Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Parma ha chiuso per Adorante (Inter). Bloccato anche Karamoh, che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Prossima la fumata bianca per Laurini (Fiorentina), il riscatto di Sepe e il ritorno di Grassi (entrambi dal Napoli).