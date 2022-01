Gli attaccanti muovono il mercato della Serie B. Il Pordenone ha definito l'ingaggio di Daniele Iacoponi dal Parma. Nuovo tentativo del Vicenza per avere Da Cruz, che rientra proprio al Parma: sembrava dovesse andare al Fortuna Sittard, ma ora il Vicenza ci riprova. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la Spal invece resta aperta l'ipotesi Finotto, in uscita dal Monza, mentre l'Ascoli continua a monitorare la pista Carretta con il Perugia.