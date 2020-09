Il nuovo tecnico delFabioha parlato oggi in conferenza stampa in vista della nuova stagione: “Le emozioni sono tante. E’ una società con un passato storico importante, che è sempre stata nell’elite come squadra e come ambiente. La rinascita è stata di altissimo livello, è stata data continuità nella crescita. Chi sale dalla Serie B deve avere una proprietà solida e presente alle spalle. Il lavoro svolto da D’Aversa è stato di grandissimo livello. Ho tanto entusiasmo e voglia di fare bene in questa società. In questo momento preferisco far vedere il lavoro che le parole: spero di avere presto un riscontro sul campo”.“Chiarezza sul progetto è stata la prima cosa e l’ho condiviso con società e direttore. Il mio pensiero di gioco è quello di avere dei punti saldi, ci potranno essere momenti di difficoltà ma dovremo fare leva sui nostri punti di forza. Siamo quelli dell’anno scorso, un’ottima base su cui lavorare. Se ci saranno cessioni ci saranno delle entrate. Questa squadra ha grandissime potenzialità. E’ un gruppo che ha fatto bene e può migliorare”.– “Difesa a quattro e centrocampo a tre. Poi davanti vedremo le caratteristiche a disposizione. Con l’addio di Kulusevski e Caprari abbiamo perso dei gol, e dovremo cercare questi gol da qualche altra parte. Se dovesse andare via qualcuno cercheremo soluzioni adeguate, poi ci metteremo in campo secondo le caratteristiche dei giocatori”.– “Abbiamo poco tempo, dovremo esser più veloci. Ad oggi il gruppo è cambiato poco, dovrò adeguarmi io ed entrare piano piano, senza stravolgere le conoscenze. Ogni allenatore ha dei principi, non credo ci sia un giusto e uno sbagliato. Si cerca di plasmare la squadra secondo le proprie idee. Ma serve tempo e ne abbiamo poco. Cercheremo di portare le nostre idee, senza stravolgere nulla e senza fretta. Non dobbiamo togliere certezze ai giocatori”.– “Veto su alcuni giocatori? So l’idea del direttore sportivo e la partecipazione della società. Siamo sulla stessa linea d’onda. Per decidere una cessione o no serve unità d’intenti. Ma non metterò mai il veto ad una cessione se porta grande guadagno alla società. Ad un uscita dovrà seguire un’entrata, in una stagione compressa in otto mesi e con cinque sostituzioni a disposizione”.– “Cerco di essere equilibrato ed avere idee per la mia squadra, anche confrontandomi con l’avversario. Non totalmente su di me e non totalmente sull’avversario”.– “È un giocatore esperto di grandissime qualità. Si sta allenando, ha avuto un piccolo risentimento. Se ci saranno le condizioni perché lui vada via, condizioni che devono essere importanti per lui e per noi, valuteremo. Ma devono essere condizioni che portino anche noi a stare sereni”.– “Stagione particolare di sicuro. Giocare dopo soli venti giorni di allenamento e con le Nazionali di mezzo sarà molto atipico per tutti. Il non pubblico è un dato negativo: senza gente e senza passione è tutto più brutto. Speriamo si possa aprire almeno parzialmente. Credo che un’idea del campionato la potremo avere dopo 8/10 partite”.– “C’è un discorso con l’Inter impostato dalla scorsa stagione. Ne stiamo parlando”.– “E’ un giocatore fortissimo, si sta allenando e quello che succederà lo vedremo. Se arrivano offerte importanti le valuteremo. Vogliamo puntare su questa rosa che abbiamo a disposizione. Finora non abbiamo venduto nessuno. Stiamo lavorando, cercando di inserire ragazzi il prima possibile e abbassando l’età media”.– “Sono diversi i profili interessanti. Dobbiamo avere 18/20 titolari con le cinque sostituzioni. Sarà importante la qualità ed il numero della rosa. Sono idee che abbiamo e ne abbiamo parlato. Nessuno si può privare di giocatori in questi giorni per le Nazionali perché ci si allena male. Ma sono due nomi che ci interessano”.– “È una scoperta che si deve abituare ad un certo tipo di calcio. Lui e Gervinho sono due giocatori del Parma e ci contiamo, se arriveranno offerte le valuteremo, ma dovranno portare vantaggi a tutti, società, allenatore e giocatore stesso”.