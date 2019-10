Riccardo Gagliolo, difensore del Parma convocato dalla Svezia, parla ad Aftonbladet proprio della sua convocazione: "Non avevo mai avuto contatti dalla Svezia. Quando hanno saputo della possibilità, ho spiegato che per me sarebbe stato un onore vestire la maglia della nazionale svedese. Non conosco nessuno degli altri giocatori ma ho giocato contro Robin Olsen, Albin Ekdal e Robin Quaison quando era a Palermo. Anche se sono cresciuto in Italia, sento un forte legame con la Svezia. Mia madre e i miei nonni vivono lì, ho molti contatti con loro e li visito il più spesso possibile. Mio fratello è con loro in Svezia, ora".