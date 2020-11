Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento e forza seguiti da un’esercitazione tattica a reparti.



Simon Sohm è rientrato dagli impegni con la Nazionale svizzera e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, si è allenato regolarmente con i compagni. Maxime Busi e Andreas Cornelius hanno lavorato con i compagni. Gervinho è rientrato dagli impegni con la Costa d’Avorio e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha svolto un lavoro differenziato. Allenamento differenziato per Valentin Mihaila.



Lautaro Valenti, in seguito a dolore in sede adduttoria incorso al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado dell’adduttore lungo sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.



I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.