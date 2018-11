Alberto Grassi, centrocampista del Parma in prestito dal Napoli, parla agli Italian Sports Awards: “Sono del Parma e penso al Parma, l’obiettivo è la salvezza. In Champions League ho fatto il tifo per il Napoli e spero di poter lavorare con Ancelotti. Non c’è nessun rimorso per essere andato al Parma quest’anno, voglio fare bene con loro. Nazionale? Pensiamo al club, poi vedremo”.