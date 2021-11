- per un investimento complessivo di poco inferiore ai 20 milioni di euro -La zona play-off resta distante appena 3 punti, in virtù dell'equilibrio estremo ch regna sovrano anche quest'anno in Serie B, ma la zona play-out è ancora più vicina:a decollare e anche al presidente Krause i conti non tornano., chiamati per accelerare la crescita dei tanti talenti sui cui la nuova proprietà ha deciso di scommettere: un mix potenzialmente esplosivo, ma la sensazione forte è che il processo di adattamento alla realtà della B sia ancora ben lontano dall'essere compiuto, soprattutto sotto l'aspetto dellaPiù probabile l'ennesima rivoluzione sul mercato per provare a mettere a disposizione di Maresca giocatori più pronti a calarsi in un contesto di "battaglia" per iniziare la scalata verso le posizioni di classifica più consone al blasone del Parma.- La dolorosa scoppola di Lecce ha mandato in frantumi i ragionamenti su una ritrovata compattezza figlia del passaggio al 3-5-2, ribadendochiuso alla Samp da Quagliarella, Gabbiadini e Caputo, o dello svincolatoper il centrocampo: piste di mercato che sono comunque subordinate alla necessità di rientrare almeno parzialmente degli onerosi e ad oggi infruttuosi investimenti sostenuti da Krause. Oltre a "storici" esuberi come Sepe, Laurini, Iacoponi, Sprocati e Siligardi, il Parma, acquistato poco meno di un anno fa per 13 milioni di euro ma mai entrato nelle grazie di Maresca: su di lui si è mosso il Galatasaray, che dovrà presentarsi con un'offerta di almeno 11 milioni., una delle poche note liete di inizio stagione: il classe 2000, arrivato per appena 2 milioni, ha realizzato 3 reti in campionato in appena 273 minuti ed è reduce da una grande doppietta con la sua Under 21 contro la Germania.