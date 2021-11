Giuseppe Iachini, allenatore del Parma, parla in conferenza alla vigilia del match con il Brescia: "I fuori rosa? A oggi non si può parlare di loro, non possono essere reintegrati perché ci sono le liste bloccate. Chi è fuori è fuori, poi a gennaio verificheremo eventualmente se ci saranno opportunità o esigenze - si legge su TMW -. Ne parlerò con la società, ma a oggi non si può fare. A fine anno ci sarà la sosta e ci sarà la possibilità di fare verifiche e valutare il tutto. Mercato? Dopo queste partite potrà dire dove servirà intervenire, ma lo verificheremo strada facendo. Mi auguro di avere risposte positive da tutti i ragazzi che scenderanno in campo".