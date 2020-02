Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore del Parma Simone Iacoponi ha così parlato dopo il derby col Sassuolo: "Sapevamo che era una partita complicata, ed in effetti è stato così. Passare subito in vantaggio è stato molto importante, poi siamo stati bravi ad essere compatti e uniti. Volevamo fortemente questo risultato e lo abbiamo ottenuto lottando fino alla fine".



Se guardi la classifica, un pochino ci pensi all'Europa?

"Non voglio dirti niente che non sia vero: la classifica la guardiamo per cercare di rimanere più in alto possibile. Dove arriveremo lo vedremo alla fine, non è semplice perché le squadre sotto di noi fanno risultato. Noi dobbiamo continuare così, poi prenderemo ciò che abbiamo seminato".



Come avete riaccolto Gervinho? Che cosa vi ha detto in settimana?

"E' stata una gestione della società, noi come gruppo non lo abbiamo mai escluso. Appena ci è stata la possibilità, è stato accolto senza nessun problema. Per noi non è stato un problema, Gervinho è un fattore importante: che lui sia ancora con noi è fondamentale".