Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è intervenuto a Radio Punto Nuovo e si è soffermato in particolare sul futuro di Dejan Kulusevski, fresco di acquisto da parte della Juventus: "L'obiettivo nostro è quello di tenerlo fino a giugno, è un tesserato e professionista serio. La Juve può darmi quello che vuole, Kulusevski è un giocatore del Parma. Pjaca? Non l'avrei preso con uno scambio, ma normalmente sì".



Il talento svedese è stato ingaggiato per la prossima stagione dal club bianconero per 35 milioni di euro, più 9 di bonus, bruciando la concorrenza dell'Inter, ma Maurizio Sarri preme per avere il giocatore da subito. Come confermano le parole del dirigente del Parma, al momento ogni tentativo è andato a vuoto ed è stata ribadita la volontà di far valere il prestito annuale precedentemente concordato con l'Atalanta, ex club di Kulusevski.