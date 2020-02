Intervenuto ai microfoni di Sky, il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato del caso Gervinho: "Non è una pace, ci sono meccanismi di mercato che sono sempre esistiti. E' normale che questa diatriba non ci abbia fatto piacere, ma il ragazzo ha chiesto scusa alla squadra. In tutto quello che c'è stato, la sua mancanza è stata quella di non venire all'allenamento per tre giorni. Non va bene un comportamento così, se lo facessero tutti la domenica non giocherebbe nessuno. Quello che vi posso assicurare è che lui non voleva andare via".