Jiang Lizhang, patron e presidente del Parma, parla a Sky Sport della prossima stagione, quella del ritorno in Serie A dei ducali: "Ora sono tornato alla tranquillità dopo una grandissima emozione. Obiettivi futuri? La tranquillità è molto importante per noi, il prossimo traguardo è rimanere in Serie A, il terzo è restaurare lo splendore storico del Parma. Tutti, compresi giocatori e tifosi, hanno grande amore e rispetto per la storia del Parma Calcio. Lo stesso per le nostre star, Crespo e Cannavaro che hanno contribuito a rendere famoso il Parma nel mondo e hanno il Parma nel cuore".