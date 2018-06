Il Parma è tornato in Serie A e vuole restarci, lavorando bene sul mercato. Obiettivi della squadra emiliana sono i due "napoletani" Lorenzo Tonelli ed Alberto Grassi (nell'ultima stagione in prestito ala Spal). Il centrale, che era arrivato al San Paolo grazie dell'asse Napoli- Empoli figlio della guida tecnica partenopea affidata a Sarri, piace agli emiliani, come dichiarato dal ds Faggiano, che ha confermato anche l'interesse per il giovane centrocampista. Per la questione portiere i nomi sono quelli di Emiliano Viviano che può lasciare già lo Sporting Lisbona a causa dell'addio prematuro di Mihajlovic e di Marco Sportiello, non riscattato dalla Fiorentina.