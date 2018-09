Roberto Inglese, autore del gol con cui il Parma ha sbloccato la gara contro il Cagliari, ha parlato a Sky Sport all'intervallo: "Non capivo perché l'arbitro volesse guardare il Var, dal campo il gol sembrava regolare, ma è andata bene. Per noi questa è una partita molto importante, dobbiamo cercare di vincere per centrare un risultato importante e raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza. È dura perché sapevamo che il Cagliari è una grande squadra, le squadre di Maran partono subito forte. C'è molto caldo, speriamo di continuare così".