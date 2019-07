Nono giorno di lavoro nella splendida cornice di Prato allo Stelvio per i crociati, che hanno proseguito oggi gli allenamenti nel ritiro di preparazione al campionato di Serie A 2019/2020.



Agli ordini di Mister D’Aversa, questa mattina i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da un riscaldamento e da partite a tema. Nel pomeriggio, invece, secondo test stagionale vinto per 6-0 contro la Rappresentativa Val Venosta.



Roberto Inglese ha raggiunto il ritiro di Prato allo Stelvio e ha svolto un lavoro dedicato. Fabio Ceravolo ha svolto un lavoro dedicato. Lavoro dedicato e terapie per Luca Siligardi.



Domani, giovedì 18 luglio, i crociati torneranno in campo per un allenamento a porte aperte che avrà inizio alle ore 10.30.