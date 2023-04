Il presidente del Parma, Kyle Krause ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Pecchia sarà l’allenatore anche del futuro, indipendentemente dalla conquista o meno della Serie A? Assolutamente sì. Ha abbracciato una filosofia e la sta costruendo giorno per giorno. Un allenatore non può essere giudicato solo sulla promozione in Serie A".



Il Parma continuerà ad essere una multinazionale con molti stranieri o punterà su un gruppo più italiano?

"Non conta la nazionalità, conta il talento della nostra rosa. La nostra politica sportiva è chiara: generare giocatori giovani e di qualità, indipendentemente dalla loro provenienza, e che possano garantire alla società un futuro sportivo ed economicamente sostenibile. Man mano che diventiamo più forti nel settore giovanile, diventiamo anche più italiani".