Frosinone - Parma 3-2 (primo tempo 2-1)



Sepe 6: estremo difensore scuola Napoli. Si sta ritagliando spazi importanti in maglia scudata. Sul gol di Pinamonti poteva ben poco.



Gazzola 6.5: "Corri ragazzo corri" cantava Vecchioni. Prestazione più che discreta con una macchia sola: l'entrata ruvidissima su Beghetto.



(dal 33' s.t. Bastoni 6: reduce dal florido vivaio atalantino, si sta facendo ottimamente le ossa in Provincia).



Iacoponi 5.5: la disposizione offensiva ciociara lo mette in soggezione. Il compagno di reparto non lo aiuta degnamente e la frittata è fatta.



Sierralta 5: ammonito e spesso in ritardo negli aniticpi. Sul vantaggio canarino scende in un pisolino mortifero.



Gagliolo 6: da un suo tiro-cross scaturisce il pareggio di Barillà. Per il resto chiude con il lucchetto il binario mancino.



Kucka 6: l'ex Milan è una pedina fondamentale per gli ospiti. Stasera risparmia fatiche eccessive per terminare nel modo giusto questa annata. Scozzarella 5: dovrebbe impostare e comandare in regia. La mediana avversaria offre forse la migliore prova della stagione e lui si nasconde.



(dal 20' s.t. Gobbi 6: uno che ha fatto la Champions è sempre un valore aggiunto. A Parma sta trovando la sua seconda giovinezza).



Barillà 6: insacca con istinto e una dose abbondante di fortuna. Dona comunque fosforo alla zona nevralgica parmense.



Sprocati 5.5: tanta esperienza in B per l'ex Salernitana. Arrivato in A un po' tardi funge da ala destra. E' vivace ma non punge mai.



Schiappacasse 5: rimane statico al centro dell'attacco. Il talento è comprovato ma serve movimento per ricevere palloni degni di nota.



(dal 6' s.t. Ceravolo 6: entra e poco dopo regala il secondo pareggio agli ospiti su calcio di rigore. Innesto indovinato dalla panchina).



Siligardi 6.5: l'unica luce nel tridente ospite. Tenta sovente di mettersi in proprio per mirare la porta avversaria.





All. D'Aversa 6: con pragmatismo e protezione prende un punticino prezioso in terra frusinate. Prima non prenderle. Così ci si salva. Stasera però prestazione oscura dei suoi ragazzi.