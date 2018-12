Passa un primo tempo inaspettatamente tranquillo poi può solo guardare Cristante strappare la rete. Bravo due volte su Dzeko mentre su Under non può fare nulla.: Mette su la faccia dura per fermare Kluivert. E nel primo tempo il compito gli riesce molto bene. Poi pure lui perde smalto e affonda.Il portoghese ricorre a tutte le sue doti d’esperienza e mestiere per far prolungare il digiuno di Dzeko. Riesce nel compito, ma nella ripresa il bosniaco gli complica di molto la vita.: Dei quattro dietro è il moschettiere che perde più duelli. Colpevole sul colpo di testa vincente di Cristante e balbettante sull’inserimento di Pellegrini.: Imbriglia Under usando pure la maniere forti. Nella ripresa il turco lo costringe a restare sull’uscio di casa a chiamare aiuto.: Prova anonima, svolge le faccende di casa ma non riesce a stupire e si fa disfare tutto da Cristante e Pellegrini.: Senza Scozzarella ha una delle ultime chance per rimediare a qualche uscita negativa. Inizia con qualche difficoltà ma riprende quota col passare dei minuti. Poi sparisce dal campo.: Non ha tante possibilità per far intravedere le qualità tecniche anche perché Nzonzi e Cristante lo tengono costantemente lontano dalla zona pericolo. (36’st Di Gaudio ng): Corre, spesso a vuoto e non riesce mai a puntare il centro della tavola. Resta di nuovo a bocca asciutta. Siamo molto lontani dal primo Biabiany. (22’st Sprocati 5,5: non punge, non incide, non si vede mai): Ha l’occasione d’oro a fine primo tempo ma la sbaglia complice pure il paratone di Olsen. Chance così non capitano ogni minuto. Peccato. (16’st Ceravolo 5: combina ancor meno del compagno): Il grande ex non ha certo voglia di dare carezze alla Roma. Resta l’arma più insidiosa tanto che Manolas si fa male per rimediare a una sua sgattaiolata. Non sempre assistito a dovere.: Tante assenze e un dislivello tecnico evidente. Il Parma chiude comunque un 2018 splendido, e tanto merito va al suo allenatore. Nel secondo tempo si spegne completamente la luce.