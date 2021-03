Parma-Genoa 1-2



Sepe 5,5: sul primo gol non esce in area piccola e sul secondo non riesce ad arrivare sul tiro di Scamacca



Conti 6: buona partita sulla destra, contiene le incursioni di Czyborra e prova a farsi vedere oltre la metà campo



Osorio 5,5: diversi interventi da gran difensore ma qualche rischio di troppo, lascia troppo spazio a Scamacca



Bani 5: ci mette tutta l’esperienza che ha per fermare gli attaccanti rossoblu ma Scamacca non riesce a fermarlo nel momento del gol



(Dal 26’ s.t. Gagliolo 5,5: entra e il Parma prende il secondo gol)



Pezzella 5,5: dalla sua fascia nasce il gol di Scamacca, si prende qualche rischio nei passaggi



(Dal 34’ s.t. Busi sv)



Kucka 6,5: come al solito combatte e si guadagna falli preziosi, gioca spesso a destra per poi accentrarsi



Brugman 6,5: altra buona prestazione in regia, sfiora il gol con una gran botta



(Dal 34’ s.t. Hernani sv)



Kurtic 6: si inserisce spesso e prova ad essere pericoloso sui calci piazzati



(Dal 34’ s.t. Zirkzee sv)



Man 5,5: bei tocchi e diversi tagli in area, ha due occasioni per segnare non sfruttate



Pellé 7: il gol in rovesciata è una gran prodezza, poi tanta grinta e sacrificio in attacco



Karamoh 5: aiuta i centrocampisti con recuperi provvidenziali, si mangia un gol tutto solo davanti a Perin



(Dal 20’ s.t. Mihaila 5,5: poco incisive le sue discese)





All. D’Aversa 5,5: fa il primo cambio dopo un’ora di gioco; ora la strada salvezza è sempre più complicata