Sassuolo-Parma 0-1





Colombi 7: fa un miracolo su Obiang al 22’ ed è notevole su Caputo al 35’ del secondo tempo. Viene salvato dalla traversa sulla bella parabola di Locatelli.



Darmian 6: sempre aiutato dal raddoppio su Boga, gli scappa solo una volta. Poi esce per un problema fisico.



(dal 42’ p.t. Laurini 7: fa ancora meglio quello che stava riuscendo a Darmian. E De Zerbi è costretto a cambiare Boga nella ripresa)



Iacoponi 7: attenzione al centro su Caputo, tenendo un occhio su Boga, la freccia del Sassuolo. Questo il compito perfettamente rispettato da Iacoponi. Nella ripresa fa l’eroe.



Bruno Alves 6,5: grande esperienza e fisicità per limitare la tecnica di Caputo, che però si mangia un gol già fatto proprio dalla sua parte.



Gagliolo 6,5: solido su Berardi, lo limita fortemente. Scomodo e spigoloso.



Hernani 6,5: prezioso con Kurtic nei raddoppi sugli esterni del Sassuolo. Proprio insieme allo sloveno stringe la morsa su Berardi e innesca il contropiede dell’uno a zero.



Brugman 7: in difficoltà nei primi minuti a interpretare le giocate di Djuricic, applica via via sempre meglio i dettami di D’Aversa.



Kurtic 6,5: al 25’ del primo tempo sradica il pallone dai piedi di Berardi e lancia Cornelius in contropiede: il gol di Gervinho parte da lui. Nella ripresa passa in



Siligardi 5,5: in difficoltà e spesso tagliato fuori dalle discese di Kyriakopoulos.



(dal 29’ s.t. Pezzella 6,5: entra per fare il quinto in difesa e per poco non segna con un gran tiro nel finale)



Cornelius 6,5: uomo-assist, serve a Gervinho l’uno a zero con un bel cross in contropiede.



Gervinho 7: quanto mancava al Parma Gervinho! Rientra e si fa subito perdonare sul campo, segnando una rete delle sue. Palloni giocati? 20.



(dal 9’ s.t. Grassi 6: va a fare battaglia da mezzala destra)



All. D’Aversa 7: chiudersi a riccio e ripartire, questa la sua filosofia. Gervinho in campo da subito e Gervinho segna. In contropiede ovviamente (il Parma è primo in Europa in questo fondamentale). E funzionano pure i raddoppi su Boga. Nel finale passa a cinque in difesa e la porta a casa con grande sofferenza.