Cagliari-Parma 2-2



Colombi 6,5: il Cagliari tira tantissimo verso la sua porta, ma lui è sempre attento. Non può nulla sui due gol.



Darmian 5: Pellegrini quando spinge fa male, a sua volta attacca poco sulla fascia e si fa anche ammonire per simulazione.



Iacoponi 5: l’errore sul gol di Joao macchia la sua prova fin dall’avvio, il Cagliari attacca molto e ha il suo bel da fare.



Bruno Alves 6: dominatore dell’area, anche col fisico e nel gioco aereo. Sfiora il gol anche su calcio piazzato.



Gagliolo 5: commette il fallo da rigore su Joao Pedro, in mezzo ad una partita farcita di troppi errori.



Kurtic 6,5: lucido fino alla fine, quando serve un assist d’oro a Cornelius per il gol del 2-2.



Hernani 6: grande qualità. Va a sprazzi, ma il suo calcio è sempre sublime.



Brugman 6: l’assist per il gol di Kucka è una gran giocata, nell’impostazione è sempre lucido, soffre in fase difensiva.

(dal 35’ s.t. Sprocati s.v.)



Siligardi 5: titolare per le tante defezioni in attacco, spreca la chance. Troppo timido, non riesce mai ad innescare il suo sinistro.

(dal 12’ s.t. Caprari 5,5: è appena arrivato e non gli si può chiedere troppo, ma non incide più di tanto nella sua mezzora abbondante di gioco)



Cornelius 7: fa a sportellate per tutta la gara e il suo sacrificio è ripagato nel finale quando si fa trovare libero sul secondo palo per il gol del pareggio.



Kucka 7: segna il gol del pareggio e anche in una posizione non sua è sempre una minaccia per il Cagliari.



All.: D’Aversa 6: soffre per gran parte del match, ma i suoi ragazzi hanno il merito di rimanere in partita fino all’ultimo, venendo ripagati col gol al 94’.