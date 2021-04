Colombi 5: prende ancora troppi gol ma non ha colpe, specialmente sulla terza rete quando la difesa lascia calciare Ounas a colpo sicuroPezzella 5: prova a spingere sulla sinistra ma in fase difensiva non è mai puntuale nelle chiusure e nei recuperi; il Crotone sulla destra affonda con Ounas e crea molte occasioniDierckx 4,5: salva su Messias nel primo tempo, concede troppo spazio ad Ounas nell’1-3 ospite(Dal 29’ s.t. Valenti sv)Bani 4,5: insicuro nei calci piazzati, si fa saltare in velocità da Ounas in occasione del gol di Simy(Dal 1’ s.t. Pellè 5,5: dal suo ingresso il Parma segna due gol ma Pellè non è mai incisivo sotto porta)Busi 4,5: fa confusione in area nel momento del vantaggio del Crotone, lascia troppo spazio agli attaccanti calabresiKurtic 5: meglio in copertura che in fase di costruzione ma non basta, lascia il campo a fine primo tempo(Dal 1’ s.t. Osorio 5: netto il fallo da rigore su Reca, grave ingenuità difensiva)Brugman 5,5: poco incisivo quando c’è da velocizzare il gioco, prova opaca per il centrocampista ducaleHernani 6: tenta la conclusione a rete ma viene murato, salta a vuoto in area nel gol rossoblu; segna il colpo di testa che vale il gol dell’1-1(Dal 29’ s.t. Grassi 5,5: entra e fa in tempo a prendersi il cartellino giallo)Man 5,5: qualche bel tocco con il suo sinistro ma deve lasciare il campo per infortunio muscolare(Dal 19’ p.t. Gervinho 6: vola tutto solo davanti a Cordaz ma non trova il tempo per calciare e si mangia un gol già fatto, poi rimedia segnando il 2-3Cornelius 6: gioca di sponda sugli esterni ducali, serve l’assist per Hernani e per Gervinho; fallisce di testa il gol del pari allo scadereMihaila 6,5: le sue accelerazioni mettono in difficoltà la difesa del Crotone, trova il gol del 3-3 con una botta potenteAll. D’Aversa 4,5: altri quattro gol subiti; arriva anche la sconfitta contro l’ultima in classifica; la sua permanenza a Parma è per forza al capolinea