Udinese-Parma 1-2



Sepe 6,5: i suoi interventi permettono alla squadra di portare a casa 3 punti fondamentali



Iacoponi 6: prova piuttosto anonima del laterale gialloblù. Mai nel vivo del gioco



Bruno Alves 7: il migliore dell'intera retroguardia, la sua esperienza si fa sentire



Bastoni 5,5: Okaka lo mette continuamente in difficoltà, fisicamente e non. Da rivedere



Gagliolo 6: non soffre più di tanto da quella parte, Larsen gli perdona qualche buco lasciato dal terzino



Deiola 5,5: mezzo voto in meno per l'ammonizione presa, che costringe il mister a cambiarlo. Partita opaca



(dal 24' s.t. Kucka 6: minuti tranquilli per il nuovo acquisto)



Stulac 5,5: in fase di recupero fa molta difficoltà, ma mette in porta Gervinho in occasione del gol decisivo



(dal 47' s.t. Scozzarella sv)



Barillà 6: meglio nel secondo tempo, controlla gioco ed avversari



Biabiany 6: il più sottotono tra gli attaccanti, si limita a qualche incursione



Inglese 6,5: continua a segnare contro i friulani, grazia Musso nella ripresa calciando centrale



Gervinho 7,5: si guadagna il rigore, segna il gol del raddoppio e nel mezzo fa impazzire i difensori bianconeri. Una freccia



(dal 43' s.t. Gazzola sv)





All. D'Aversa: vittoria importante per la squadra e per la classifica. Espugna un campo non facile