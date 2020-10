Parma-Verona 1-0



Sepe 6,5: sicuro nelle uscite e bravo negli interventi tra i pali



Pezzella 6,5: spinge sulla sinistra e salva un gol già fatto sulla linea di porta



Alves 6: un cartellino giallo nel primo tempo ma è padrone del gioco aereo



Dermaku 6,5: diverse chiusure precise ed eleganti, buona prova del difensore crociato



Laurini 5,5: lancia subito Karamoh per il gol del vantaggio ma sbaglia molti passaggi facili



(Dal 17’ s.t. Darmian 6: la sua ultima partita con la maglia del Parma)



Kurtic 7,5: inserimento vincente dopo trenta secondi e palla in rete; è il centrocampista che mancava alle prime due giornate del Parma



(Dal 28’ s.t. Grassi 6: forza aggiunta a centrocampo per mantenere il risultato)



Brugman 6,5: interviene sulla linea di porta ed evita il gol del Verona, diverse verticalizzazioni pericolose



Hernani 5,5: qualche tocco sbagliato di troppo in mezzo al campo



(Dal 17’ s.t. Gagliolo 6: difensore aggiunto per mantenere il risultato)



Kucka 6,5: gioca da falso nove e si lancia su tutti i palloni alti; come sempre lotta e guadagna falli importanti



Karamoh 7,5: un assist al bacio per Kurtic e un gol sfiorato; grande prestazione dell’esterno ducale



(Dal 17’ s.t. Cornelius 6: lotta su tutti i palloni alti e guadagna falli preziosi)



Gervinho 6: si accende a sprazzi, un diagonale fuori di poco





All. Liverani 6,5: regola il Verona con una vittoria di misura nonostante gli uomini contati