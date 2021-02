Sepe 5,5: preciso nelle uscite alte anche se potrebbe uscire di più nei due gol subitiPezzella 7: un pendolino sulla fascia sinistra, serve l’assist a Cornelius e cerca spesso il fondo per il cross(Dal 34’ s.t. Laurini sv)Gagliolo 6: se la cava bene in marcatura su Llorente con chiusure di gran mestiere, cala nel secondo tempoBani 6: esperienza in mezzo alla difesa e interventi puntuali che fermano le ripartenze friulaneConti 6: controlla in fase di copertura le discese di Zeegelaar e dimostra sicurezza nei disimpegniHernani 6: una partita di spessore a centrocampo con visione di gioco e tocchi di qualità(Dal 21’ s.t. Grassi 5,5: non aggiunge intensità che serve a mantenere la vittoria)Brugman 6: buona prova in regia, le azioni ducali spesso partono da lui(Dal 25’ s.t. Cyprien 5,5: quando entra il Parma si spegne e subisce due reti; sfiora il gol su punizione a tempo scaduto)Kucka 6,5: un combattente con la fascia da capitano al braccio; fondamentale sia in fase di impostazione che di copertura, segna il 2-0 dal dischettoMihaila 7: mette lo zampino sul primo gol e si guadagna il rigore del raddoppio; salta l’uomo e cerca la profondità(Dal 34’ s.t. Alves 4,5: appena entrato si fa superare da Nuytinck per il 2-2 dell’Udinese)Cornelius 7: esplode di gioia dopo aver realizzato il primo gol stagionale di testa, sfiora la doppietta con un’azione fotocopiaKaramoh 6: si fa trascinare dai compagni e mette sempre in difficoltà la difesa avversaria(Dal 21’ s.t. Man 5: qualche iniziativa personale ma è troppo poco)All. D’Aversa 5,5: un gran primo tempo e una ripresa con tanti errori; per il Parma un pareggio che vale come una sconfitta