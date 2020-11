Parma-Fiorentina 0-0



Sepe 6,5: nel primo tempo compie una bella parata sulla punizione di Biraghi, poi si ripete sempre sull'esterno



Pezzella 6: spesso si sovrappone sulla sinistra seguendo le incursioni di Gervinho



Osorio 6,5: cerca di uscire palla al piede e dimostra personalità



Gagliolo 6: preciso negli interventi, serve anche bei palloni in profondità per Gervinho



Alves 6: torna al centro della difesa e guida la sua linea a cinque uomini



Grassi 6: si ripete da esterno destro basso come a San Siro; partita di copertura sulle incursioni di Biraghi



Hernani 5,5: un po’ lento in costruzione, sbaglia palloni elementari e fa ripartire i viola



(Dal 9’ s.t. Sohm 6: smista palloni e ci mette i muscoli)



Kurtic 6: quando prende palla si gira e cerca il fondo; diverse chiusure decisive in mezzo al campo



Kucka 6: esce sempre in pressing sui difensori della Fiorentina ed è l’ultimo a mollare



Gervinho 5,5: qualche fiammata ma nessuna grande vera occasione sotto porta



(Dal 34’ s.t. Brunetta sv)



Inglese 5: si batte, gioca da centravanti puro ma non si crea mai lo spazio per andare a rete



(Dal 9’ s.t. Karamoh 5: tanti tocchi ma poca sostanza quando c’è da attaccare)





All. Liverani 6: la sua squadra dimostra solidità difensiva ma in attacco non si contano occasioni pericolose