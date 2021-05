Parma-Sassuolo 1-3Sepe 6,5: diverse parate decisive nel primo tempo che tengono a galla il Parma, spiazzato sul calcio di rigore, non può farci nulla sui gol del SassuoloDierckx 6: chiusure puntuali in mezzo all’area per il giovane difensore ducale, lascia libero Defrel sull’1-2(Dal 24’ s.t. Zagaritis 6: debutto in Serie A per il greco che gioca sulla fascia sinistra)Bruno Alves 6: segna un gol splendido con un piatto destro al volo, si perde nella ripresaValenti 5: in fase di costruzione prende l’iniziativa ma sbaglia molti passaggi, soffre le veloci incursioni ospitiLaurini 5,5: rischia l’autorete nel primo tempo, fatica a tenere Boga sulla fascia(Dal 33’ s.t. Bani sv)Sohm 5,5: ha sui piedi la palla gol dopo tre minuti ma spreca malamente, da rivedere la parte offensiva(Dal 10’ s.t. Brugman 5,5: dal suo ingresso il Parma abbassa il ritmo e perde la partita)Kurtic 5: un giallo nel primo tempo per eccesso di nervosismo e poco altroHernani 6: quando riesce attacca la profondità e va al cross, serve l’assist su calcio piazzato per AlvesBusi 5: stende ingenuamente Raspadori e concede il rigore per il Sassuolo, si fa saltare sulla sinistra quando gli ospiti vanno al crossBrunetta 5: buoni tocchi sulla trequarti ma non è mai incisivo sotto porta(Dal 24’ s.t. Gervinho 6,5: entra e sfiora due gol; solo Consigli gli nega la gioia)Cornelius 5,5: lotta in continuazione con i centrali neroverdi, non ha mai l’occasione per andare a rete(Dal 33’ s.t. Pellè 6: una bella conclusione a rete ben parata da Consigli)All. D’Aversa 5: i tredici indisponibili non sono un alibi per l’ottava sconfitta consecutiva; un’altra gara da dimenticare per la sua squadra