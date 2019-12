Parma-Frosinone 2-1



Colombi 6,5: dopo un primo tempo privo di emozioni nella ripresa salva il risultato in diverse occasioni



Pezzella 6: sulla fascia sinistra prova a spingere quando ha spazio e prova anche la conclusione a rete



Gagliolo 6: un’incertezza nel primo tempo ma poi una gara di assoluto controllo in difesa



Dermaku 6: sulle palle alte comanda al centro della difesa; si fa scappare l’uomo al momento del gol



Laurini 6: poca spinta sulla destra ma il Frosinone non attacca praticamente mai



Hernani 6,5: ha qualità di palleggio e prova a cercare la gioia personale sui calci piazzati; segna su rigore il gol della vittoria



Brugman 7: in regia comanda lui; recupera palloni e fa ripartire la sua squadra



Barillà 6,5: il Parma a centrocampo ha il dominio del gioco grazie ai suoi centrocampisti; Barillà mette in campo muscoli e corsa per i ducali



(Dal 17’ s.t. Kucka 6,5: si guadagna il rigore che porta il Parma alla vittoria



Siligardi 7: fuori lista in campionato, uomo partita in Coppa Italia; dribbla, calcia e segna un gol strepitoso



(Dal 45’ s.t. Darmian sv)



Adorante 6,5: si sbatte per la squadra e ha movenze da grande attaccante



(Dal 26’ s.t. Kulusevski 6: entra e prova a spingere alla ricerca del gol)



Sprocati 6,5: l’esterno arriva spesso al cross e sulla sinistra penetra nella difesa ospite più di una volta





All. D’Aversa 6: la sua squadra domina il primo tempo, poi cala nella ripresa e rischia di giocare i supplementari