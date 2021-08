Enzo Maresca, allenatore del Parma, parla dopo il ko in amichevole contro l'Inter: "Credo che oggi chi è sceso in campo ha fatto benissimo, specie dal punto di vista della personalità e del coraggio. Qualcosa si incomincia ad intravedere, poi sapete benissimo che finché non chiude il mercato può succedere di tutto. Io sarei contentissimo di avere quelli che abbiamo e in condizione. È arrivato Schiattarella che ha fatto solo la rifinitura e ha giocato per capire i meccanismi, poi ha giocato Franco. Però Inglese, Brugman, Valenti, Mihaila, sono giocatori importanti. Non ci sono tante squadre che in generale hanno giocato tre amichevoli contro una squadra di Bundesliga e due di Serie A. E' stata una scelta voluta per mettere in luce le difficoltà, ma sappiamo che il nostro campionato non sarà con Inter e Sassuolo ma con squadre diverse. Bisogna essere contenti, considerando che abbiamo tre ragazzi del 2002 in campo, giocatori che hanno fatto benissimo".