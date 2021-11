Il Parma continua a non girare come dovrebbe, e la fiducia posta dalla dirigenza verso Enzo Maresca non è più illimitata. Il tecnico torna sotto osservazione e, come riporta Tuttosport, il futuro del tecnico si deciderà alla fine della prossima settimana al termine del trittico terribile che vedrà i ducali opposti a Como, Brescia e Ascoli.