FORMAZIONI UFFICIALI

Vincere per riprendere la corsa alla Champions League, interrotta dal pareggio della scorsa settimana con la Sampdoria. Ilgioca a, con fischio d’inizio alle 18, una gara decisiva per il proprio futuro. I soldi che porta la qualificazione alla massima competizione europea sono importanti per tutti, a maggior ragione in un anno falcidiato dal Covid. In trasferta la squadra diha sempre dato il meglio di sé, ma il Parma è avversario insidioso, in piena lotta salvezza.Per l’occasione D’Aversa dà ancora fiducia a, affiancato in attacco da. In difesa l’excon. Per i rossoneri c’èsulla corsia di destra,per l’infortunatoe il trio composto daalle spalle del totem: da allora cinque successi rossoneri e due pareggi. Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro il Parma: risale infatti al marzo 2010 l’ultima gara in cui il Milan non ha segnato al Tardini in campionato, con Leonardo in panchina.: solo il 6.4% delle squadre con tre o meno successi dopo 29 partite stagionali di Serie A (3/47) ha evitato la retrocessione a fine campionato. I rossoneri hanno vinto 14 delle ultime 16 trasferte di Serie A.La prossima sarà la 50ª presenza in tutte le competizioni con il Parma per Jasmin, che ha trovato il gol in entrambe le sfide di Serie A disputate contro il Milan con la maglia gialloblu. Il Parma è l'unica squadra contro cui Theoha segnato più di un gol in Serie A (tre reti) ed è una delle tre vittime preferite di Zlatan(10 reti, come contro Palermo e Roma).: Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellé, Gervinho. All. D’Aversa.: Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.