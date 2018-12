Parma-Roma 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 13’st Cristante, 30’st Under



Assist: 13’st Under, 30’st Lo.Pellegrini



Ammoniti: 45’ Kolarov, 22’st Barillà



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà (36’st Di Gaudio); Gervinho, Biabiany (24’st Sprocati), Siligardi (16’st Ceravolo).

All. D’Aversa.



Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas (15′st Jesus), Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo (29’st Lo. Pellegrini), Kluivert; Dzeko (37’st Schick).

All.: Di Francesco.



Arbitro: Manganiello