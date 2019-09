Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da un’esercitazione tattica.



Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi. Matteo Darmian è stato sottoposto stamani ad accertamenti diagnostici per un problema muscolare ai flessori della coscia destra incorso al termine dell’allenamento di ieri. È stata riscontrata una lesione al bicipite femorale di lieve entità la cui evoluzione sarà controllata nei prossimi giorni. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso.



Domani, domenica 29 settembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.30. Alle 14.15, Roberto D’Aversa interverrà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.